IGP Advantag AG: SMC Research startet Coverage mit einem Kursziel von EUR 2,80 (aktuell EUR 1,56)

Berlin, 11.12.2020. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) hat das auf Small- und Midcaps spezialisierte unabhängige Research-Unternehmen SMC Research mit der Coverage beauftragt. Die Analysten von SMC Research werden ab sofort in umfangreichen und unabhängigen Studien sowie kurzen Updates zu relevanten Unternehmensereignissen die Entwicklung der IGP Advantag AG beobachten und bewerten.

SMC hat in ihrer umfangreichen Studie sowohl das erfolgreiche Kerngeschäft als auch attraktive Wachstumsoptionen beschrieben und im Rahmen dieser Ersteinschätzung ein Kursziel von EUR 2,80 ermittelt.

Für den Vorstand stellt das Research von Analysten eine weitere wichtige Maßnahme zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens dar. Hiermit eng verbunden ist ein wesentliches Ziel die deutliche Erhöhung der Liquidität im Börsenhandel der IGP Advantag-Aktie, um so zukünftig auch institutionelle Investoren adressieren zu können. Die Aktie ist in den Primärmarkt der Düsseldorfer Börse sowie die Freiverkehre der Börsen Berlin und Frankfurt einbezogen und wird seit Anfang Oktober auch über Xetra gehandelt.



Über die IGP Advantag AG:



Die in Geldern ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.