Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Für den Grünenvorsitzenden Robert Habeck ähnelt CSU-Chef Markus Söder in der Coronakrise einem Kamel. "Ein Kamel - im positiven Sinn", sagte Habeck dem "Spiegel" auf die Frage, welches Tier ihm zu Söder einfalle."Für alle, die jetzt Regierungsverantwortung tragen, ist diese Krise ein langer Weg durch die Wüste, der viel Kondition und Zähigkeit erfordert", sagte Habeck. "Wenn es überhaupt klug ist, Menschen mit Tierattributen zu belegen, dann braucht es ein Tier, das Kondition und Durchhaltewillen hat." Er fügt hinzu: "Und da ich Herrn Söder nicht als Lastesel bezeichnen möchte, sage ich Kamel." Auf Söders Einspruch in dem Doppelinterview hin, so etwas habe sich nicht einmal Horst Seehofer zu sagen getraut, entgegnete Habeck: "Besser Kamel als Gorilla, oder?"