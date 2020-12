JEFFERIES belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 145 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die E-Mobilitätsstrategie des Autobauers sei zwar konsequent, aber hohe Fixkosten machten es riskant, Absatz in anderen Segmenten zu verlieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchestudie. Die Bilanz sei zudem schwächer als in dieser Phase des Zyklus zu erwarten sei und es blieben Führungsprobleme./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 14:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.