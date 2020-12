Anlegerverlag Plug Power könnte heute nochmal richtig durchstarten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.12.2020, 09:48 | 66 | 0 | 0 11.12.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen sind momentan mehr als guter Dinge. Denn seit einigen Wochen verzeichnet Plug Power Rekordwerte an der Börse und momentan scheint kein Ende der Kurs-Rallye in Sicht. Anmerkung der Redaktion: Wir haben heute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2020 vor. Einfach hier klicken. Der Aktienkurs liegt aktuell bei starken 22,70 Euro und könnte sich somit gegenüber dem Vortag um 0,27 Euro und 1,2 Prozent verbessern. Seit einem Monat befindet die Aktie sich kontinuierlich über der 20-Euro-Grenze und konnte am 08.12. mit 23,76 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufstellen. Ein weiterer Grund für die überragenden Zahlen an der Börse könnte der vor kurzem in den USA beschlossene Gesetzesentwurf sein. Demnach sollen in den nächsten Jahren vor allem Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb gefördert werden, wodurch Plug Power immer gefragter werden könnte. Demnächst sollte man wohl weitere Bestmarken erwarten. Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



