Deutsche Unternehmen konzentrieren sich wegen COVID-19 auf ihre digitale Transformation

FRANKFURT am MAIN, Dec. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die COVID-19-Krise lässt Unternehmen in Deutschland derzeit nach Wegen suchen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit, das dezentrale Arbeiten und den unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb durch digitale Transformation verbessern. Dies meldet eine neue, heute veröffentlichte Studie der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesegment.

Die Studie „ISG Provider Lens Digital Business – Solutions and Service Partners Report Germany 2020“ stellt fest, dass zahlreiche deutsche Unternehmen wegen der Pandemie vieles überdenken – etwa die Art und Weise, wie sie arbeiten, mit Anwendern in Kontakt treten, Lieferketten verwalten oder Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Anbieter von digitalen Geschäftslösungen und Dienstleistungen arbeiten deshalb mit Unternehmen aller Branchen zusammen, um sie bei der Implementierung der neuen Strukturen und Arbeitsweisen zu unterstützen.

„Die in diesem Jahr sehr abrupten Veränderungen der geschäftlichen Rahmenbedingungen haben vielen Unternehmen in Deutschland verdeutlicht, dass sie agiler werden und sich auf schnelle Änderungen besser vorbereiten müssen“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA in Deutschland. „Die digitale Transformation kann ihnen dabei helfen, etablierte Prozesse und Managementmethoden zu ändern sowie ihre Technologie auf den neuesten Stand zu bringen.“

Sowohl global agierende als auch regionale Digital Business-Provider beraten demnach deutsche Unternehmen und bieten ihnen Dienstleistungen rund um die Themen Kundenservice, Produktentwicklung und -aktualisierung, Lieferketten-Management sowie Entwurf und Implementierung von Blockchain-Anwendungen.

Das Management der Lieferketten ist ein Bereich, in dem COVID-19 neue Systeme und Prozesse wichtiger denn je gemacht hat, so ISG. Lieferengpässe und Nachfragespitzen bei Waren haben die Notwendigkeit unterstrichen, Lieferketten in Echtzeit und zentral gesteuert zu verwalten sowie Änderungen auch im laufenden Betrieb vornehmen zu können. Diese Anforderungen werden wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten und darüber hinaus bestehen bleiben, so die Studie.