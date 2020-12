Inflationsrate im November 2020 bei -0,3 % / Inflationsrate zum vierten Mal im Jahr 2020 im Minus

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, November 2020



-0,3 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



-0,8 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, November 2020





-0,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-1,0 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im November 2020 bei -0,3%. Damit war die Inflationsrate zum vierten Mal in diesem Jahr negativ. DerPreisrückgang hat sich dabei noch leicht verstärkt (Oktober: -0,2 %). Zuletztwurde im Januar 2015 eine so niedrige Inflationsrate beobachtet. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Verbraucherpreiseim Vergleich zum Vormonat Oktober 2020 deutlich um 0,8 %.Senkung der Mehrwertsteuersätze zum 1. Juli 2020 dämpft weiterhin diePreisentwicklungEin Grund für die negative Inflationsrate war weiterhin die temporäre Senkungder Mehrwertsteuersätze, die als eine Maßnahme des Konjunkturpakets derBundesregierung zum 1. Juli 2020 umgesetzt wurde und sich seitdem imVorjahresvergleich dämpfend auf die Verbraucherpreise auswirkt.Waren verbilligten sich binnen Jahresfrist um 1,8 % infolge niedrigerEnergiepreiseWaren insgesamt verbilligten sich von November 2019 bis November 2020 um 1,8 %.Ursächlich hierfür sind vor allem die Preisrückgänge bei Energieprodukten mit-7,7 %. Der Preisrückgang bei Energie hat sich damit verstärkt (Oktober 2020:-6,8 %). Dabei verringerten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat insbesonderedie Preise für Heizöl (-35,1 %) und Kraftstoffe (-13,1 %). Die Preise fürNahrungsmittel hingegen erhöhten sich binnen Jahresfrist um 1,4 %. Teurer warenvor allem Fleisch und Fleischwaren (+3,9 %) sowie Obst (+3,7 %), billigerinsbesondere Speisefette und Speiseöle (-3,8 %). Deutlich günstiger waren aucheinige Gebrauchsgüter wie Telefone (-6,7 %) und Geräte derUnterhaltungselektronik (-4,5 %).Inflationsrate ohne Energieprodukte +0,6 %Die deutlichen Preisrückgänge bei Energieprodukten gegenüber dem Vorjahresmonatwirkten sich dämpfend auf die Inflationsrate aus: Ohne Berücksichtigung derPreise für Energieprodukte hätte die Inflationsrate im November 2020 bei +0,6 %gelegen.Dienstleistungen verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,1 %Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im November 2020gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 %. Bedeutsam für diese Preisentwicklung wardie Erhöhung bei den Nettokaltmieten (+1,4 %), da private Haushalte einen großenTeil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Zudem erhöhten sich einige Preise für