WIESBADEN (ots) - Im 3. Quartal 2020 wurden in Deutschland 116,7 MilliardenKilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das 2,9 % weniger alsim 3. Quartal 2019. Anders als in den ersten beiden Quartalen 2020, in denen derStrom mehrheitlich aus erneuerbaren Energiequellen stammte (1. Quartal: 51,2 %,2. Quartal: 52,5 %), kam der Strom im 3. Quartal zu 56,0 % aus konventionellenEnergieträgern. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank die Stromeinspeisung auskonventionellen Energieträgern aber um 5,8 %, während die Einspeisung auserneuerbaren Energien um 1,1 % zunahm.Wenngleich die eingespeiste Strommenge aus Kohlekraftwerken gegenüber demVorjahresquartal um 9,9 % zurückging, hatte Kohlestrom mit 26,4 % erstmals seitdem 4. Quartal 2019 den größten Anteil an der insgesamt eingespeistenStrommenge. Die höchsten Anstiege bei der Stromeinspeisung im Vergleich zumVorjahresquartal verzeichneten der Strom aus Photovoltaik mit +8,9 % und derStrom aus Erdgas mit +6,6 %.Stromimporte deutlich gesunkenDie importierte Strommenge ist im 3. Quartal 2020 im Vergleich zum 3. Quartal2019 um 10,3 % auf 12,5 Milliarden Kilowattstunden gesunken. Den größtenRückgang verzeichneten die Importe aus Frankreich mit -65,7 %. Die exportierteStrommenge sank um 5,2 % auf 13,5 Milliarden Kilowattstunden. Insgesamt wurdeweiterhin mehr Strom aus Deutschland exportiert als nach Deutschland importiert.