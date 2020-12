Durchschnittserlös bei Abgabe von Strom an Haushalte 2019 um 3,5 % gestiegen, bei Gas um 3,2 %

WIESBADEN (ots) - Grenzpreise zur Berechnung der Konzessionsabgabe:



Bereich Strom: +4,3 % zum Vorjahr



Bereich Gas: -1,0 % zum Vorjahr



Die Energieversorgungsunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2019 bei der

Abgabe von Strom an Haushaltskunden im Durchschnitt 25,3 Cent je Kilowattstunde

eingenommen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

waren das 3,5 % mehr als 2018. Bei der Abgabe von Gas an Haushaltskunden

erzielten die Unternehmen einen Durchschnittserlös von 5,05 Cent je

Kilowattstunde, das waren 3,2 % mehr als 2018. Der Durchschnittserlös bei der

Abgabe an alle Letztverbraucher, darunter auch Unternehmen, lag für Strom bei

17,85 Cent je Kilowattstunde (+3,7 %) und für Gas bei 3,44 Cent je

Kilowattstunde (-1,0 %).







Beispiel energieintensive Industriebetriebe) nahm im Jahr 2019 um 4,3 % auf

14,52 Cent je Kilowattstunde zu. Dieser Wert ist der sogenannte Grenzpreis, der

die gesetzliche Grundlage zur Berechnung der Konzessionsabgabe im Bereich Strom

ist. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die die Energieversorger den Gemeinden

für das Recht zahlen müssen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den

Betrieb von Leitungen zur Versorgung der Letztverbraucher mit Strom und Gas zu

nutzen.



Gesetzliche Grundlage zur Berechnung der Konzessionsabgabe im Bereich Gas ist

der durchschnittliche Erlös aus der Abgabe von Gas an alle Letztverbraucher,

also 3,44 Cent je Kilowattstunde. In der Statistik kann zudem der

Durchschnittserlös der Energieversorger bei der Abgabe von Gas an die Industrie

gesondert ausgewiesen werden. Der Durchschnittserlös sank hier im Jahr 2019 um

8,3 % gegenüber 2018 auf 2,41 Cent je Kilowattstunde.



