Barings-Experten über EMD: Starker Rückenwind, aber Risiken am Horizont Gastautor: Simon Weiler | 11.12.2020, 10:17 | 36 | 0 | 0 11.12.2020, 10:17 | „Die Dynamik, die Emerging-Markets-Anleihen im zweiten Quartal erlebten, hielt während des größten Teils des dritten Quartals an, auch wenn die Entwicklung gegen Quartalsende etwas an Schwung verlor, als die Sorgen um eine zweite COVID-Welle und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zunahmen. Sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen beendeten das Quartal im positiven Bereich, während die Währungen zurückblieben. Hinsichtlich der Performance (per 30.09.2020) lagen EM-Unternehmensanleihen mit einem Zuwachs von 2,75% an der Spitze, gefolgt von Staatsanleihen (2,32%) und lokalen Anleihen (0,61%). Unternehmensanleihen: Vieles wird vom Tempo der Nachfrageerholung abhängen Seit März profitierten die EM-Unternehmen von einer Welle der Unterstützung durch Regierungen und Banken, die dazu beigetragen hat, die Anlageklasse gegen die negativen Auswirkungen der Pandemie abzuschirmen – ein Beleg dafür ist die solide Gewinnsaison der EM-Unternehmen im zweiten Quartal und eine Ausfallquote der Anleihen, die mit 2,9% deutlich unter den ursprünglichen Prognosen von 4,5% liegt. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer