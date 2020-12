Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnt aus seiner Quarantäne heraus davor, in der aktuellen Pandemiebekämpfung mit einem Lockdown bis nach Weihnachten zu warten. "Die einzige Chance, wieder Herr der Lage zu werden, ist ein Lockdown, der aber sofort erfolgen muss", sagte Seehofer dem "Spiegel"."Warten wir bis Weihnachten, werden wir noch Monate mit den hohen Zahlen zu kämpfen haben." Seehofer zeigt sich verärgert über die derzeitige Situation. Er habe richtig Wut im Bauch, sagte der CSU-Politiker. Der Vorteil, den sich Deutschland im Frühjahr in der Pandemie erkämpft habe, sei verspielt.Das liege nicht an der Disziplinlosigkeit der Bürger, sagte Seehofer, "sondern vor allem an unzureichenden Maßnahmen". Schon Ende Oktober habe er nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin das Gefühl gehabt, nicht alle Regierungschefs hätten den Ernst der Lage richtig erkannt, sagte der Innenminister. "Ich habe danach schlecht geschlafen."