Zalando arbeitet mit Stars der Modebranche zusammen und veröffentlicht persönliche Fotos zum Thema menschliche Nähe

BERLIN, 11. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, arbeitet in der Feiertags-Saison mit einigen der größten Modemarken zusammen, um Millionen virtueller Umarmungen in ganz Europa zu verteilen. Die Kampagne zeigt natürliche, persönliche Fotos von Brooklyn Beckham, Diane von Furstenberg, Jeremy Scott und Munroe Bergdorf, die den ultimativen Ausdruck menschlicher Verbundenheit und Solidarität zeigen: die Umarmung.

Nach einem schwierigen, von Ungewissheit und Trennung geprägten Jahr, steht die Kollektion unter dem inspirierenden Motto „We Will Hug Again" – „Wir werden uns wieder umarmen" – und sendet eine optimistische Botschaft von einer positiveren Zukunft. Gleichzeitig erinnert sie in dieser besinnlichen Zeit an die Bedeutung von menschlicher Nähe. Die in der Kampagne verwendeten Fotos stehen hier zum Download zur Verfügung.

Die Kampagne zeigt auch Rain Dove, Model, Aktivist und ein Freund von Zalando.

Die Bildersammlung ist eine Erweiterung von Zalandos Holidaykampagne „We Will Hug Again", die im November mit dem herzerwärmenden Film „ 100 Years of Hugs " („100 Jahre Umarmungen") und einer Fotoserie von sich umarmenden Menschen ins Leben gerufen wurde.

Im Rahmen seiner Bemühungen, die Macht der menschlichen Nähe ins Rampenlicht zu rücken, unterstützt Zalando auch das Rote Kreuz, um all jenen zu helfen, die alleine sind und eine solche Nähe derzeit nicht genießen können. Viele von uns können zur Zeit niemanden umarmen und freuen sich gemeinsam auf eine Zeit, in der das wieder möglich sein wird. Zalando fordert die Kunden dazu auf, ihr Lieblingsbild von einer Umarmung herauszusuchen und es auf den Social Media-Plattformen zu teilen. Für jeden Beitrag, in dem @Zalando markiert und der Hashtag #WeWillHugAgain verwendet wird, spendet Zalando 5 € an das Rote Kreuz.

Fotograf Brooklyn Beckham, dessen emotionale Bilder ihn zur perfekten Wahl für die Kampagne machten, erklärte zu der Partnerschaft: Menschliche Bindungen und echte Umarmungen sind so wichtig im Leben. In einer Zeit, in der viele von uns von ihren Lieben getrennt sind, fühlte es sich richtig an, mit Zalando zusammenzuarbeiten und voller Optimismus die Botschaft zu verbreiten, dass wir uns bald wieder umarmen können. Diese Fotos sind ein sehr persönlicher Teil von mir und zeigen Momente, die ich nicht oft teile, doch in diesen Zeiten müssen wir dankbar sein für diese großartigen Augenblicke, die uns geschenkt wurden und uns darauf freuen, irgendwann wieder neue davon schaffen zu können."