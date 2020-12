Anmerkung der Redaktion: Wir haben heute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2020 vor. Einfach hier klicken.

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen nach einem neuen aufgestellten Bestwert erneut einen Tiefschlag hinnehmen. Die Aktie sinkt zum dritten Mal in Folge und beendet die Woche höchstwahrscheinlich mit einem Negativ-Erlebnis.

Der Aktienkurs liegt aktuell bei 27,40 Euro und würde sich somit gegenüber dem Vortag um 0,46 Euro und 1,65 Prozent verschlechtern. Am Dienstag konnte noch ein 3-Monats-Hoch mit 29,20 Euro aufgestellt werden. Die aktuelle Tendenz geht dennoch nach wie vor nach oben. Nach einigen schweren Wochen befindet die Aktie sich seit 2 Monaten in einem Aufwärtstrend. Der Anstieg in dieser Zeit: Mehr als 40 Prozent!

Zuletzt wurde auch bekannt, dass PowerCell zwei Machbarkeitsstudien für das japanische Unternehmen Inabata realisieren soll. Dies soll das Off-Road-Segment stärken und grundsätzlich nachhaltiger gestalten. Zu dem Off-Road-Segment gehören beispielsweise Landwirtschaftsmaschinen oder Containerschlepper.

Fazit: PowerCell ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse.