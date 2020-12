Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Linke rufen zum Boykott der US-Firma Goya Foods auf – 1.000 Prozent Umsatzwachstum Goya Foods Inc. nennt sich selbst „das größte Lebensmittelunternehmen in hispanischem Besitz in den USA“ und ist laut Fox Business eine der führenden Quellen für „authentische lateinamerikanische Küche“ – auch die Linksaußen-Ikone Alexandria …