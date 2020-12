HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung der Papiere von Evotec bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger führen zweigleisig mit Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen einerseits und einer eigenen Pipeline andererseits, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gerade im Bereich iPSC-basierte Zelltherapien nehme man technologisch eine führende Rolle ein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

