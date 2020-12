Nordischer High-Yield-Markt hat sich in zehn Jahren verfünffacht Gastautor: Simon Weiler | 11.12.2020, 11:19 | 55 | 0 | 0 11.12.2020, 11:19 | Seit dem Start des nordischen High-Yield-Marktes vor einigen Jahrzehnten hat es in der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Verschiebung von Schifffahrts- und Energieanleihen hin zu einem vielfältigeren Emittenten- und Sektor-Anlageuniversum gegeben. Unter anderem konnten wir in den vergangenen Jahren eine Zunahme der Anleiheemissionen von schwedischen Immobilienunternehmen beobachten, einem Markt, der durch attraktive Wachstumsraten gekennzeichnet ist. Auch und nicht zuletzt dadurch hat sich das nordische High-Yield-Anlageuniversum in den letzten 8 Jahren recht gut diversifiziert, die Verteilung auf die jeweiligen Sektoren ist derzeit der Branchenverteilung einer globalen High-Yield-Benchmark recht ähnlich. In der jüngsten Vergangenheit hat die Corona-Pandemie vor allem Fluggesellschaften, Reisedienstleister und den Freizeitsektor beeinflusst, dort kam es auf dem Primärmarkt zu weniger Neuemissionen Steigende Nachfrage der Investoren Der nordische High Yield-Markt hat sich inzwischen von seinen historischen Wurzeln gelöst. Während man früher einen sehr öl- und energieintensiven Markt vorfand, so ist dies heute nicht mehr der Fall. Historisch betrachtet und auch in den späteren Jahren gab es daher, bedingt durch globale Nachfrageschocks, einige Ausfälle bei den Öl- und Offshore-Servicegesellschaften. Während dieser Sektor insbesondere 2015 und 2016 bedingt durch den Ölpreisverfall einen Bereinigungsprozess erfahren hat, zeigten sich die ölproduzierenden Unternehmen (E&P) selbst jedoch als sehr widerstandsfähig gegenüber der Volatilität des Ölpreises. Dies spiegelt sich heute im Markt wider, denn der Öl- und Ölservicesektor machen heute nur noch ca. 12 % des Gesamtmarktes aus. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



