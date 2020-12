APA ots news: FMA-Bericht zum 3. Quartal 2020 der österreichischen Versicherungswirtschaft:

Prämienvolumen fällt um -0,7% auf 4,36 Mrd., EGT erholt sich nur langsam.



Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im 3. Quartal 2020, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, ein um -0,7% auf 4,36 Mrd. gesunkenes Prämienvolumen verbucht. Mehr als die Hälfte der Prämien in Höhe von 2,54 Mrd. (-0,41%) stammen aus der Schaden- und Unfallversicherung. Die größten Einbußen verzeichnete die Lebensversicherung mit Prämien in Höhe von 1,22 Mrd. (-2,65%). Die Krankenversicherung schnitt im Vergleich zum Vorjahresquartal mit einem Volumen von 607 Mio. (+2,17 %) am besten ab. In den ersten drei Quartalen zusammen, betrugen die Prämieneinnahmen insgesamt 14,8 Mrd., +9,14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese setzten sich aus 8,98 Mrd. (+1,98%) der Schaden- und Unfallversicherung, 1,83 Mrd. (+4,07%) der Krankenversicherung und 3,97 Mrd. (-0,26%) der Lebensversicherung zusammen. Dies geht aus dem heute von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht zum 3. Quartal 2020 der österreichischen

Versicherungswirtschaft hervor.