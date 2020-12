Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) -- Insgesamt 331 Zertifizierungen im Kalenderjahr 202073 Arbeitgeber belegen zum Jahresende mit ihrer (wiederholten) Zertifizierungnach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, dass einefamilien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gerade auch in Krisenzeiteneinen hohen Stellenwert bei strategisch ausgerichteten Organisationen hat. Sotragen insbesondere die Maßnahmen zur Flexibilisierung von Arbeitszeit, -ort undauch -organisation dazu bei, den coronabedingten Herausforderungen wie Arbeitauf Distanz gerecht zu werden. Viele der Teams können mit Hilfe derVereinbarkeitslösungen ihre Zusammenarbeit und Produktivität aufrechterhalten.Damit fühlt sich die berufundfamilie Service GmbH in ihrem Jahresmotto"TEAM2020" bestätigt, das nun von der fünften und abschließendenZertifizierungsrunde zum 10.12.2020 gekrönt wurde. Insgesamt erhielten damit indiesem Kalenderjahr 331 Organisationen das Zertifikat für ihre familien- undlebensphasenbewusste Personalpolitik.Das Kuratorium der berufundfamilie honorierte das Engagement der aktuellenZertifikatsempfänger - 35 Unternehmen, 28 Institutionen und zehn Hochschulen -mit der Erteilung bzw. Bestätigung des Zertifikats zum audit berufundfamilieoder audit familiengerechte hochschule. Diese sind damit (erneut) berechtigt,das Qualitätssiegel für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitikfür (weitere) drei Jahre zu tragen. Das Zertifikat belegt, dass dieOrganisationen das von der berufundfamilie angebotene Auditierungs- bzw.Dialogverfahren erfolgreich durchlaufen haben und somit (weiterhin) einenstrategischen Prozess nutzen, um die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium,Familie und Privatleben nachhaltig zu gestalten. Unter die zentralen Messgrößenihres Engagements fallen in der dreijährigen Laufzeit des Zertifikats vor allemihre individuell erstellten Zielvereinbarungen bzw. Handlungsprogramme. DieImplementierung der Maßnahmen wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlichüberprüft.Unter den 73 Zertifizierten sind sechs Unternehmen und drei Institutionen, diedie Auszeichnung zum ersten Mal erhalten haben: Butenschön und PartnerSteuerberatungsgesellschaft mbB, GEKA GmbH, IMG - Investitions- undMarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Kreissparkasse Waiblingen, LottoRheinland-Pfalz GmbH, REWE Markt GmbH - Logistik national (LogistikstandortNeu-Isenburg), Barkhausen Institut gGmbH, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorfvon Berlin und das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung inTransformationsökonomien (IAMO).Somit wurden 64 Organisationen im Rahmen einer Re-Auditierung bzw. einesDialogverfahrens erneut begutachtet: Sechs Unternehmen und drei Institutionen