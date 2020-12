Der Verzicht auf die nochmalige Aufstockung des APP kam überraschend.

11.12.2020 - Wie im Oktober angekündigt, hat die EZB hat im Rahmen der jüngsten Notenbanksitzung ihre geldpolitischen Instrumente nachjustiert. Das PEPP wird um 500 Mrd. EUR auf 1.850 Mrd. EUR aufgestockt, die Laufzeit bis März 2022 verlängert. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte jedoch, dass das aufgestockte Volumen nicht in jedem Fall ausgeschöpft werden muss. Ausserdem kündigte die EZB drei neue TLTROs für das Jahr 2021 an. Banken werden dann die Möglichkeit haben, Gelder noch länger als bisher zu -1,0% zu leihen. Insgesamt blieb die Notenbank mit ihren Ankündigungen am unteren Ende der Markterwartungen. Insbesondere der Verzicht auf die nochmalige Aufstockung des APP kam überraschend. Wir teilen mit der EZB zwar die Einschätzung eines kräftigen Konjunkturaufschwungs in den nächsten beiden Jahren, halten die Inflationsprognosen der Notenbank jedoch für zu zaghaft. Gemäss den neuen Projektionen wird die Inflationsrate bis 2023 nur auf 1,4% ansteigen. Wir rechnen dagegen für die nächsten drei Jahre mit einer Teuerungsrate nahe dem EZB-Ziel von 2%. Es ist daher fraglich, ob der ausgeweitete Rahmen bei den Anleihenkäufen ausgeschöpft wird. Wahrscheinlicher erscheint eine Reduzierung der Käufe ab der 2. Jahreshälfte 2021 und eine Einstellung 2022, was zugleich die Basis für Leitzinserhöhungen im Jahr 2023 schafft.

Die wichtigsten Ergebnisse

Die EZB hat ihren Worten vom Oktober nun Taten folgen lassen. Die Laufzeit des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wird bis mindestens Ende März 2022 verlängert, das Volumen um 500 Mrd. EUR auf 1.850 Mrd. EUR aufgestockt. Darüber hinaus wird der Zeitraum, in dem Fälligkeiten aus dem PEPP-Portfolio wiederveranlagt werden, um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert. Schliesslich werden drei neue dreijährige zielgerichtete Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) angeboten, bei denen sich Banken jetzt Geld bis Mitte 2022 (zuvor: Mitte 2021) für bis zu -1,0% leihen können. Die Ende dieses Jahres auslaufende Aufstockung des Asset Purchase Programme (APP) wird dagegen nicht verlängert. In den aktualisierten Projektionen zu Konjunktur und Inflation spiegelt sich das kurzfristig eingetrübte wirtschaftliche Umfeld wider: 2021 rechnen die Währungshüter mit einem Anstieg des BIP um 3,9% (zuvor: 5,0%); für die Inflationsrate wird weiterhin von einem Anstieg um 1,0% ausgegangen. Im Jahr 2022 wird nur noch eine Inflationsrate von 1,1% erwartet (zuvor: 1,3%), obwohl der BIP-Zuwachs mit 4,2% grösserer angesetzt wird als bisher ( 3,2%). Gemäss den erstmals vorgelegten Projektionen für 2023 würde die Inflationsrate mit 1,4% das EZB-Ziel auch in drei Jahren noch deutlich verfehlen.