AWS und Arm demonstrieren Elektronik-Design-Automatisierung im Produktionsmaßstab in der Cloud Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 11.12.2020, 11:33 | 62 | 0 | 0 11.12.2020, 11:33 | Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass Arm, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Halbleiterdesign sowie Entwicklung und Lizenzierung von geistigem Eigentum an Silizium, AWS für seine Cloud-Nutzung, einschließlich des größten Teils seines EDA-Arbeitsaufkommens (Electronic Design Automation), einsetzen wird. Arm migriert EDA-Arbeitslasten auf AWS, nutzt AWS Graviton2-basierte Instanzen (die von Arm-Neoverse-Kernen angetrieben werden) und ist führend bei der Transformation der Halbleiterindustrie, die traditionell vor Ort Rechenzentren für die rechenintensive Arbeit der Verifizierung von Halbleiterdesigns verwendet hat. Um die Verifikation effizienter durchführen zu können, nutzt Arm die Cloud zur Durchführung von Simulationen realer Berechnungsszenarien und nutzt dabei die praktisch unbegrenzte Speicherkapazität und die Hochleistungs-Computing-Infrastruktur von AWS, um die Anzahl der Simulationen, die parallel ausgeführt werden können, zu skalieren. Seit Beginn seiner AWS-Cloud-Migration hat Arm eine sechsfache Verbesserung der Leistungszeit für EDA-Workflows auf AWS realisiert. Darüber hinaus generiert Arm durch die Ausführung von Telemetrie (die Sammlung und Integration von Daten aus entfernten Quellen) und Analysen auf AWS leistungsfähigere technische, geschäftliche und Betriebsabläufe, die zur Steigerung der Workflow-Effizienz und zur Optimierung von Kosten und Ressourcen im gesamten Unternehmen beitragen. Letztendlich plant Arm, seinen globalen Rechenzentrums-Fußabdruck um mindestens 45 % zu reduzieren, und seine Vor-Ort-Rechnungen um 80 %, wenn die Migration auf AWS abgeschlossen ist. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201211005205/de/ Arm is migrating electronic design automation workloads to AWS, leveraging a range of Amazon EC2 instance types, including AWS Graviton2-based instances powered by Arm Neoverse cores. (Photo: Arm) Hochspezialisierte Halbleitergeräte sind die Grundlage für die wachsenden Fähigkeiten aller Geräte, von Smartphones über die Infrastruktur von Rechenzentren bis hin zu medizinischen Geräten und selbstfahrenden Fahrzeugen. Jeder Chip kann Milliarden von Transistoren enthalten, die bis in den einstelligen Nanometerbereich (etwa 100.000x kleiner als die Breite eines menschlichen Haares) entwickelt wurden, um maximale Leistung auf minimalem Raum zu erzielen. EDA ist eine der Schlüsseltechnologien, die eine solche extreme Technik möglich machen. EDA-Workflows sind komplex und umfassen Front-End-Design, Simulation und Verifikation sowie zunehmend große Back-End-Arbeitslasten, die Zeit- und Leistungsanalysen, Designregelprüfungen und andere Anwendungen zur Vorbereitung des Chips für die Produktion umfassen. Diese hochgradig iterativen Workflows nehmen traditionell viele Monate oder sogar Jahre in Anspruch, um ein neues Gerät, wie z. B. ein System-on-a-Chip, herzustellen, und erfordern eine enorme Rechenleistung. Halbleiterunternehmen, die diese Arbeitslasten vor Ort ausführen, müssen ständig Kosten, Zeitpläne und Rechenzentrumsressourcen ausgleichen, um mehrere Projekte gleichzeitig voranzubringen. Infolgedessen können sie mit Engpässen bei der Rechenleistung konfrontiert werden, die den Fortschritt verlangsamen oder die Kosten für die Aufrechterhaltung ungenutzter Rechenkapazitäten tragen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Amazon.com Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen Diskussion: AMAZON - geht es wieder aufwärts? Wertpapier

Amazon.com Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer