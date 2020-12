Velodyne Lidar stellt Festkörpersensor für autonome mobile Robotik und Last-Mile-Lieferung vor

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) kündigte heute den Velarray M1600 an, einen innovativen Festkörper-Lidar-Sensor, der für mobile Roboteranwendungen entwickelt wurde. Der Sensor ist der neueste in einer neuen Reihe von Velarray-Produkten und der erste in der neuen M-Serie. Er wird unter Verwendung von Velodynes bahnbrechender proprietärer Mikro-Lidar-Array-Architektur (MLA) gebaut und nutzt die Fertigungspartnerschaften von Velodyne zur Kostenoptimierung und Großserienproduktion.

Velodyne Lidar’s Velarray M1600 is an innovative solid state lidar sensor designed to serve mobile robotic applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Mit dem Velarray M1600 können berührungslose mobile und Last-Mile-Delivery-Roboter einen autonomen und sicheren Betriebsablauf ohne menschliches Eingreifen ermöglichen. Die COVID-19-Pandemie hat die Nutzung von Online-Shopping- und Lieferdiensten für Lebensmittel, Medikamente, Konsum- und Handelsprodukte vorangetrieben. Laut CNBC brachen die Feiertage Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday in den USA alle Rekorde für Online-Shopping und die Nutzung von Lieferdiensten, was zum Teil auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. Adobe Analytics prognostiziert, dass während der gesamten Feiertagsperiode 184 Milliarden USD online ausgegeben werden, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

„Der Velarray-M1600-Lidar-Sensor ist der jüngste Beweis für die Innovationsbilanz von Velodyne“, sagte Anand Gopalan, CEO von Velodyne Lidar. „Der Sensor wurde für hochvolumige mobile Roboteranwendungen mit direktem Input von Robotern und Kunden mit Last-Mile-Lieferung entwickelt. Dieser langlebige und kompakte Sensor kann in einer Vielzahl von Umgebungen und Wetterbedingungen eingesetzt werden und ermöglicht einen Einsatz an fast 365 Tagen rund um die Uhr. Er kann die intelligenten Echtzeit-Wahrnehmungsdaten liefern, die von autonomen mobilen Robotern für einen sicheren und ausgedehnten Betriebsablauf ohne menschliches Eingreifen benötigt werden.“