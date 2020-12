Foto: finanzbusiness DVB Bank-Vorstand will den Stecker ziehen Nachrichtenquelle: Finanz Business 38 | 0 | 0 11.12.2020, 11:42 | Die DVB Bank soll aufgelöst und die restlichen Teile sollen auf die Eigentümer DZ Bank übertragen werden, heißt es in einem Schreiben, das FinanzBusiness vorliegt. Auch ein Datum für die geplante Verschmelzung hat FinanzBusiness in Erfahrung gebracht.

