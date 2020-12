VW wird im Abgasskandal trotz eingetretener Verjährung verurteilt / Gericht sieht Anspruch auf Restschadensersatz / BGH verhandelt am 14. Dezember 2020 über das Thema Verjährung

Lahr (ots) - Sensationelles Urteil im Diesel-Abgasskandal der Volkswagen AG amLandgericht Karlsruhe. Obwohl der berechtigte Anspruch auf Schadensersatz nachAnsicht des Gerichts 2020 verjährt war, hat die 4. Zivilkammer am 4. Dezember2020 VW verurteilt. Hintergrund: Nach §852 BGB besteht nach der eingetretenenVerjährung aus §195, 199 BGB der sogenannte Restschadensersatzanspruch.Geschädigte können von VW die Bereicherung zurückverlangen, die der Autobauerdurch sein sittenwidriges Handeln erlangt hat.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hält daher Klagenweiter für aussichtsreich. Beim Restschadensersatzanspruch tritt die Verjährungzehn Jahre ab Kauf ein. Dr. Stoll & Sauer empfiehlt Verbrauchern denkanzleieigenen kostenlosen Online-Check (https://www.vw-schaden.de/) zurBeratung. Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber habenden Verbraucherzentrale Bundesverband in der VW-Musterfeststellungsklagevertreten und mit dem Abschluss des Verfahrens Rechtsgeschichte (https://www.vw-schaden.de/aktuelles/ende-der-musterklage-27000-verbraucher-lehnen-vw-vergleich-ab-kanzlei-dr-stoll-sauer) geschrieben.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Im Abgasskandal von VW ist noch lange nichts verjährtWas sich schon seit Monaten angekündigt hat, ist nun erstmals am LandgerichtKarlsruhe eingetreten: VW ist im Diesel-Abgasskandal trotz bereits eingetretenerVerjährung verurteil worden (Az. 4 O 195/20). Gerichte in Kiel, Magdeburg,Marburg und Trier hatten in diesem Jahr eine Verurteilung nach §852 BGB von VWin Aussicht gestellt, obwohl die Ansprüche auf Schadensersatz nach §195, 199 BGBbereits verjährt sein dürften. Zum Beispiel stellte das Landgericht Trier ineiner Verfügung vom 8. Oktober 2020 fest, dass nach §852 BGB ein sogenannterAnspruch auf Restschadensersatz bestehen könnte (Az. 5 O 173/20). Der verjährterst zehn Jahre nach Kauf des Fahrzeugs. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer, die dasVerfahren in Trier führte, weist seit Monaten darauf hin, dass im VW-Skandalnoch nichts verjährt ist.Jetzt hat das Landgericht Karlsruhe mit seinem Urteil Fakten geschaffen. DasGericht erkannte den Anspruch auf Schadensersatz des klagenden VW-Kunden an. VWhat nach §826 BGB vorsätzlich und sittenwidrig gehandelt. Allerdings sah dasGericht bereits die Verjährung nach §195, 199 BGB eingetreten. Die Klage warAnfang 2020 eingereicht worden und der VW-Skandal 2015 publik geworden. NachAnsicht des Gerichts waren die VW-Fälle Ende 2019 bereits verjährt. Doch dasGericht erkannte den sogenannten Restschadensersatzanspruch nach §852 BGB an.