BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat zugesichert, dass der Bund die finanzielle Kraft für alle notwendigen Hilfen in der Corona-Krise hat. "Der Haushalt legt die Grundlage dafür, dass jeder darauf vertrauen kann, dass wir die notwendigen wirtschaftlichen und sozialen Hilfen bereitstellen können, damit wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen", sagte der Vizekanzler am Freitag kurz vor der finalen Abstimmung über den Bundeshaushalt für 2021. Der Etat symbolisiere: "Dies ist ein Land, das stark genug ist, um eine solche Herausforderung zu bewältigen".

Scholz verteidigte zugleich die geplanten hohen Schulden über fast 180 Milliarden Euro. Das sei "sehr, sehr viel Geld", sagte er. "Aber es ist auch ein Symbol und ein Zeichen dafür, dass man auf die Gemeinschaft vertrauen kann."

Scholz betonte, die Solidarität der Krisenzeit müsse auch danach noch gelten. "Es muss auch fair und gerecht zugehen, wenn es darum geht, die Lasten dieser Krise zu schultern, wenn wir den Wiederaufbau in Deutschland zustande bringen und die Zukunftsaufgaben schultern." Trotz Krise müsse auch in die Zukunft investiert werden - etwa in den Kampf gegen den Klimawandel und in die Digitalisierung./tam/DP/eas