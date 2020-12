Brent-Rohöl verteidigt 50 USD-Marke

Mehrere Firmen arbeiten an Impfstoffen und binnen weniger Wochen dürften in Nordamerika und Europa umfangreiche Impfprogramme beginnen. Nachdem Kanada in dieser Woche einen Impfstoff von Pfizer und Biontech zugelassen hatte, wird auch in den USA ein entsprechender Schritt durch die FDA erwartet.Angesichts der extrem hohen Ansteckungszahlen in den USA und vielen europäischen Ländern wird es zunächst aber weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit geben, was auch die Nachfrage und die Konjunktur beeinträchtigen wird.Die Erwartung einer steigenden Nachfrage ist somit langfristig ausgerichtet. Gerade das erste Quartal dürfte noch schwach verlaufen, was dazu beigetragen hat, dass die OPEC+ Staaten in der vergangenen Woche nur eine behutsame Lockerung bei den Förderkürzungen vereinbart hat.Ein hohes Niveau der Nachfrage ist derweil in Asien zu verzeichnen. Dort importieren China und Indien weiterhin große Mengen Rohöl. In Indien hat der größte Raffineriebetreiber mitgeteilt, dass alle neun Einheiten des Unternehmens erstmals seit Jahresanfang wieder mit voller Kapazität laufen.Brent-Rohöl verliert 0,4 Prozent auf 50,03 USD/Barrel, WTI-Rohöl gibt 0,2 Prozent auf 46,67 USD/Barrel ab.