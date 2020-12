Paris (ots/PRNewswire) - Die beiden weltweit führenden Auktionshäuser

verzeichneten in der Vergangenheit meistens ähnliche Verkaufszahlen. Der

Online-Verkauf ermöglichte es Sotheby's seinen Rivalen schließlich zu überholen.

In den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 führte Sotheby's, das jetzt von Patrick

Drahi geleitet wird, bei den Umsatzzahlen mit einem Vorsprung von +40%. So einen

großen Abstand gab es zwischen den beiden Unternehmen schon seit 2004 nicht

mehr.



Weltweite Umsätze im Bereich Bildende Kunst - Sotheby's versus Christie's





Seite 2 ► Seite 1 von 3

11. Januar 2000 - 30. November 2020"Trotz der weltweiten Überlegenheit von Sotheby's und Christie's auf deminternationalen Kunstmarkt sollte man nicht vergessen, dass das Volumen derbeiden Häuser im Bereich Bildende Kunst nur 6% der Lose umfasst , erinnertThierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und der AbteilungArtprice. " Die beiden Häuser haben jedoch in der westlichen Welt eineMonopolstellung über der 20 Millionen Dollar Grenze. " Ihr Wettstreit ging indie Geschichte ein und spiegelt sich in den letzten 30 Jahren in der Entwicklungder in Korrelation stehenden Umsätze beider Unternehmen wider ."Eine Wechselbeziehung, die für Irritation gesorgt hat...Das Jahr 2000 war vom Ende einer "Vereinbarung" zwischen den beiden Unternehmengeprägt gewesen. Ihre Kunden warfen ihnen wegen einer unerlaubten Harmonisierungihrer Käuferentgelte wettbewerbswidriges Verhalten vor. Um einem Rufschädigenden Gerichtsverfahren zu entgehen, stimmten sie der Zahlung einer Summevon je 256 Millionen Dollar zu. Sotheby's trennte sich damals von seinemGeschäftsführer Alfred Taubman.Trotz der "Vereinbarung", keine Preisabsprachen mehr vorzunehmen, verzeichnetendie beiden Unternehmen weitere 3 Jahre lang sehr ähnliche Betriebsergebnisse,dieses Mal wegen der "Verwarnung" im Jahr 2000 allerdings in völligerUnabhängigkeit von einander.Der Umsatz von Sotheby's stieg im Jahr 2004 auf 56%Der Umsatz von Sotheby's schnellte im Jahr 2004 sowohl durch das erste Ergebnisüber der 100 Millionen Dollargrenze (für das Gemälde Garçon à la pipe (1905) vonPablo Picasso) als auch durch die Tatsache hoch, dass Sotheby's 9 der 10 bestenErgebnisse im Bereich Bildende Kunst erreichte. Damit überstieg sein weltweiterUmsatz den von Christie's um das 1,5 fache.Sotheby's im Jahr 2004: 1,86 Milliarden Dollar aus 19,950 in 11 Ländernversteigerten Losen im Bereich Bildende Kunst.Christie's im Jahr 2004: 1,19 Milliarden Dollar aus 21,570 in 9 Ländern