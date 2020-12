Neue Lösung FORCAM FORCE EDGE jetzt verfügbar im SAP® App Center (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dr. Andrea Rösinger, Co-CEO und CTO bei FORCAM erläuterte: "Für intelligenteEchtzeit-Analysen müssen Fertigungsunternehmen Cloud-Infrastrukturen nutzen. DieIntegration unserer Lösung FORCAM FORCE EDGE mit der Lösung SAP DigitalManufacturing Cloud hilft Kunden mit einem Brownfield-Ansatz in der Fertigungdurch die Anbindung heterogener Maschinenparks und die Vernetzung mitSAP-Lösungen. Kunden profitieren von einer Single Source of the Truth fürSAP-Analysetools im gesamten Unternehmen".Eine umfassende Brownfield-Anbindung ist erforderlich, um das volle Potenzialvon SAP Digital Manufacturing Cloud zu nutzen. FORCAM FORCE EDGE bietetintelligente Konnektivität: Signale vorhandener Maschinen - vonsemi-intelligenten Maschinen bis hin zu Maschinen, die nie für dieDigitalisierung vorgesehen waren - können verstanden, übersetzt und an Fertigung(Shopfloor) und Unternehmensplanung (Topfloor) übermittelt werden.FORCAM FORCE EDGE verbindet digital heterogene Maschinenparks, wie z. B.Maschinen unterschiedlichen Alters und von verschiedenen Herstellern. Diezentrale Intelligenz zur Datennormierung stellt ein Maschinendatenmodell für dieEchtzeitanalyse zur Verfügung verwandelt einen Maschinenpark so in ein Asset fürdas Unternehmen."Mit FORCAM FORCE EDGE können Kunden ihr Brownfield mit SAP-Lösungen verbindenund in SAP-Prozesse integrieren, so dass sie die Vorteile von digitalenZwillingen voll ausschöpfen können", kommentiert Mani Pirouz, SVP & Global Headof Partner Innovation bei SAP SE.Die Features von FORCAM FORCE EDGE umfassen:- Konnektivität für alle Maschinen, unabhängig vom Baujahr, die nicht für denBetrieb in einer digitalen Umgebung vorgesehen waren- Konnektivität für semi-intelligente Maschinen, z. B. Maschinen mitNC-Programmen (Numerische Steuerung)- Unterstützung aller industriellen Kommunikationsstandards, z. B. OPC/UA(https://opcfoundation.org/) (Open Platform Communications Unified