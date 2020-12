Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Die Steuerung des Allrad-Antriebssystems setzt auf künstliche Intelligenz, umdie Motorkraft bei unproblematischen Straßenbelägen allein an die Vorderräderzu lenken- Für den Kuga AWD-Fahrer bedeutet dies - gegenüber einem vergleichbarenFahrzeug mit permanent aktiviertem Allrad-Antrieb - eine Kraftstoff-Einsparungvon etwa 6,5 Prozent- "Das intelligente System ist viel schneller und reaktionsfreudiger als jederMensch"Der intelligente Allradantrieb, der bei Ford bereits vor einigen Jahreneingeführt wurde, überwacht kontinuierlich die Fahrbedingungen. Jetzt ist Fordeinen Schritt weiter gegangen und hat die intelligente AWD-Abschalt-Technologiefür Kuga-Modelle einschließlich des neuen Ford Kuga Voll-Hybrid AWD eingeführt.Das AWD-Steuerungssystem des Kuga setzt auf künstliche Intelligenz, um dieMotorkraft bei unproblematischen Straßenbelägen und ausreichend gutenWetterbedingungen allein an die Vorderräder zu lenken - mit dem Ziel einerhöheren Kraftstoff-Effizienz. Für den Fahrer eines Kuga mit intelligentemAllradantrieb bedeutet dies - gegenüber einem vergleichbaren Fahrzeug mitpermanent aktiviertem Allrad-Antrieb - eine Kraftstoff-Einsparung von etwa 6,5Prozent (Ford-Werksdaten). Die Verteilung der Motorkraft auf alle vier Rädersteht jedoch in Sekunden-Bruchteilen zur Verfügung, sobald dies zum Beispielwegen rutschiger Straßenverhältnisse erforderlich ist."Allradantrieb ist nicht nur im Offroad-Einsatz nützlich. Die zusätzlicheTraktion kann das Fahren auch auf normalen Straßen einfacher, sicherer undstressfreier machen, insbesondere im Winter", sagt Glen Goold, Ford Kuga ChiefProgramme Engineer. "Wir haben den neuen Ford Kuga Voll-Hybrid unter anderementwickelt, um die Kraftstoffkosten zu senken. Dank der künstlichen Intelligenz,die den AWD-Antrieb steuert, spart der Fahrer also Geld - und kann dennoch beiBedarf alle Vorteile des Allradantriebs nutzen".Neuer Ford Kuga Voll-Hybrid verfügt über Allradantrieb mit "Fuzzy-Logik"Beim AWD-System des neuen Kuga Voll-Hybrid handelt es sich nicht um einenpermanent aktivierten Allradantrieb, sondern um ein System, das die Motorkraftlediglich bei Bedarf an beide Achsen lenkt. Die Sensoren des Kuga AWD-Systemsüberwachen dazu in Intervallen von weniger als 20 Millisekunden - alsozwanzigmal schneller als ein Augenzwinkern -, ob zwischen den Rädern und derFahrbahn möglicherweise Schlupf entsteht. Die Kraft des benzin-elektrischenHybrid-Antriebsstrangs wird daher nur bedarfsweise an alle vier Räder verteilt,um bestmögliche Traktion und sichere Kurvenfahrt zu gewährleisten.Die Steuerelektronik des Kuga AWD-Systems setzt auf einen speziellen