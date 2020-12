EZB bedient sich reichlich am Instrumentenkasten

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern wie erwartet neue geldpolitische Maßnahmen angekündigt. Insgesamt wurde an mindestens sieben Stellschrauben gedreht.

Daneben werden die Bedingungen für die dritte Serie gezielter längerfristiger Refinanzierungsgeschäfte (GLRG III) erneut rekalibriert und drei zusätzliche Geschäfte zwischen Juni und Dezember 2021 durchgeführt. Außerdem werden 2021 vier zusätzliche längerfristige Pandemie-Notfallrefinanzierungsgeschäfte (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations – PELTROs) angeboten. Bei den weiteren Maßnahmen handelte es sich insbesondere um (technische) Anpassungen bereits bestehender Angebote.

Insgesamt wurden die Markterwartungen erfüllt

Insgesamt hat sich die Notenbank also reichlich aus ihrem vorhandenen Werkzeugkasten bedient. Aber da die EZB lediglich ihre vollmundigen Ankündigungen umgesetzt hat und die Markterwartungen damit erfüllt wurden, insbesondere was den erweiterten Umfang des PEPP angeht, blieben die Kursreaktionen an den Börsen im direkten Anschluss an die Bekanntgabe der Maßnahmen moderat. Die Aktien- und Edelmetallmärkte tendierten stabil, der Euro legte leicht zu und die Anleihekurse gaben etwas nach. Offenbar hatten die Anleihehändler eine höhere Summe erwartet und die Devisenhändler diese befürchtet.