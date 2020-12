Aberdeen Standard zur EZB-Ratssitzung: Wahrscheinlich nicht der letzte Vorstoß

„Die EZB hat heute eine Reihe von geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen angekündigt, darunter mehr Quantitative Easing und eine Lockerung der Kreditvergabe. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass diese ziemlich genau so ausfielen, wie erwartet wurde, so dass die Ankündigung nicht viel Wirkung gezeigt hat. Die gedämpften Wirtschaftsprognosen der EZB – die eine relativ vorsichtige Sichtweise auf die Geschwindigkeit, mit der die Impfstoffe eine Rückkehr zur Normalität erlauben, einnehmen – bedeuten, dass dies wahrscheinlich nicht der letzte Vorstoß in Sachen monetärer Stimulierung in diesem Zyklus ist."