Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

UBS belässt LUFTHANSA AG auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" belassen. Analyst Jarrod Castle ermittelte in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Anteil derzeit wegen Lockdowns stillgelegter globaler Flugrouten in diesem Monat …