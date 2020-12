WARSCHAU(dpa-AFX) - Polens Justizminister Zbigniew Ziobro hat den auf dem EU-Gipfel gefundenen Kompromiss zum Rechtsstaatsmechanismus kritisiert. "Leider kommt nun der Mechanismus, der die Nutzung der Polen zustehenden EU-Haushaltsmittel von der willkürlichen und ideologischen Bewertung der EU-Kommission abhängig macht", schrieb Ziobro in der Nacht auf Freitag auf Facebook.

Die Gipfelvereinbarung sei rechtlich nicht bindend und habe ausschließlich politischen Charakter. Der Rechtsstaatsmechanismus ermögliche "eine bedeutende Einschränkung der polnischen Souveränität". Die Annahme des Kompromisses sei deshalb ein Fehler gewesen, so Ziobro weiter. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki entgegnete in Brüssel, es gebe in seinem Regierungslager nun mal einzelne Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten. Man werde sich schon einigen.