(neu: weitere Details und Hintergründe)



DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen wird die Präsenzpflicht an Schulen am Montag vorerst enden. Schüler der unteren Stufen können und sollen dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen, ältere Schüler ab Klasse acht werden auf Distanz unterrichtet. Die Schulferien werden um zwei Tage verlängert. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag. Lehrer-Verbände begrüßten die Entscheidung. Die SPD spricht von "Chaos".

Für Schüler bis Klasse sieben wird Eltern und Erziehungsberechtigten von Montag an freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder sie von zu Hause aus lernen lassen. Laschet sagte, er hoffe aber, dass viele Kinder zu Hause bleiben. Wie ein entsprechendes Unterrichtsformat aussehen kann, oder was aus geplanten Klassenarbeiten wird, blieb zunächst unklar.