Düsseldorf (ots) -



- "Quereinsteiger" schafft es erstmals in die Top-20-Suchbegriffe auf

StepStone.de

- Suchen nach Homeoffice-Jobs sind im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel

gestiegen

- Jobsuche via Smartphone: abends auf der Couch statt morgens in der Bahn



Wie hat die Corona-Pandemie die Jobsuche verändert? Welche Suchbegriffe erlebten

einen Boom? Und wann genau haben die Menschen nach Jobs gesucht? Antworten auf

diese und weitere Fragen gibt die Jobplattform StepStone mit einer Auswertung

der Suchanfragen des Jahres. StepStone hat auch analysiert, welche Stellen

besonders häufig ausgeschrieben wurden.





Die wichtigsten Zahlen zur Jobsuche im Jahr 2020 im Überblick:Schockstarre im Frühjahr, viele Jobsuchen im Herbst- Der Höhepunkt der Jobsuche lag im Januar - traditionell ist das Interesse aneinem Wechsel zum Jahresbeginn am größten. Nach dem ersten Lockdown war derSeptember der Monat mit den meisten Suchanfragen.- Tiefpunkt war der April: Im Vergleich zum Januar ist die Zahl der Jobsuchenkurzzeitig um gut ein Drittel eingebrochen.- Laut StepStone Corona-Report hatte jeder dritte Beschäftigte seine Pläne füreinen Jobwechsel im Juni aufgeschoben. Ebenso viele haben die Suche nach einerneuen Stelle aber gerade wegen Corona verstärkt.- Seit dem Sommer ist das Interesse an Jobs stetig gestiegen. Im November lag esbereits wieder auf dem Niveau des gleichen Zeitraums 2019.- "Das Jahr 2020 war für viele Berufstätige eine Achterbahnfahrt. Wohl noch niehaben sich so viele Menschen mit der Frage beschäftigt, ob ihr Job eigentlichder richtige ist", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte beiStepStone. "Wir beobachten ein riesiges Interesse am Thema Jobs. Allein indiesem Jahr haben sich mehr als eine Million Menschen bei StepStoneangemeldet, um sich umfassend über ihre Möglichkeiten in der Jobwelt zuinformieren."Jobsuche per Handy - auf der Couch statt auf dem Weg zur Arbeit- Waren die Zugriffszahlen für die mobile Nutzung in den vergangenen Jahrenstets um 8 Uhr morgens am höchstens, suchten 2020 die meisten abends um 21 Uhrmit dem Handy nach neuen Jobmöglichkeiten.- Die Zeiten der Jobsuche per Desktop haben sich dagegen nicht geändert. Auch imCorona-Jahr waren Jobsuchende montags um 11 Uhr am aktivsten - in vielenFällen bedeutet das: während der Arbeitszeit.- Montag ist insgesamt der beliebteste Tag für die Jobsuche - und auch für dieBewerbung.Krisenfeste Jobs besonders häufig gesucht- Besonders viele neue Jobangebote gab es 2020 für Krankenpfleger*innen (+8Prozent), Versandmitarbeiter*innen (+22 Prozent) und Personal im Einzelhandel(+45 Prozent).- Auch das Interesse seitens der Arbeitnehmer*innen an diesen Jobs erhöhte sich