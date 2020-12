Bryan, Garnier & Co. berät asgoodasnew beim Einstieg der Beteiligungsgesellschaft Verdane



BERLIN / OSLO, 11. Dezember 2020 - Die auf Wachstumskapital spezialisierte skandinavische Beteiligungsgesellschaft Verdane hat sich an asgoodasnew, dem in Berlin ansässigen europäischen Marktführer im Re-Commerce für Hightech-Unterhaltungselektronik, beteiligt. Dies wurde heute bekannt gegeben. Mit dem Investment setzt Verdane auf die weitere internationale Expansion von asgoodasnew und bringt dabei ihre umfassende Expertise im europäischen Re-Commerce-Markt und die Erfahrung aus bisher mehr als 30 E-Commerce-Investments ein.



asgoodasnew ist europäischer Pionier der Kreislaufwirtschaft für Hightech-Produkte im Bereich Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Tablets, MacBooks, Kameras und andere hochwertige Geräte. Seit seiner Gründung in 2008 hat das Unternehmen erfolgreich die Märkte in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien und Polen erschlossen. Gestützt durch den Trend zu einem nachhaltigeren Konsum ist der Umsatz von asgoodasnew in den letzten fünf Jahren um mehr als 150% Prozent gestiegen, über eine Million Endkunden in ganz Europa haben bisher dank asgoodasnew bereits Geld beim Kauf eines überholten Geräts gespart.

Das integrierte Consumer-to-Business-to-Consumer-Geschäftsmodell (C2B2C) des Unternehmens deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Re-Commerce-Markts ab - von der Beschaffung über umfangreiche Gerätetests bis hin zu der hochwertigen Aufarbeitung und dem Vertrieb. Bereits im Jahr 2014 führte das Unternehmen für seine Kunden eine umfassende 30-monatige Garantie ein, mit der asgoodasnew heute auch in mehreren europäischen Märkten eine Pionierrolle einnimmt.



Daniel Boldin, CEO von asgoodasnew, sagte: "Mit Verdane an unserer Seite werden wir unsere Vorreiterrolle im europäischen Re-Commerce-Markt für Unterhaltungselektronik ausbauen. Die Wegwerfkultur hat ausgedient. Immer mehr Kunden wenden sich nachhaltigeren und qualitativ verlässlichen Angeboten zu. Seit über einem Jahrzehnt ist asgoodasnew der Spezialist für begehrte Hightech-Geräte mit verlängertem Lebenszyklus. Unser Erfolg zeigt, dass es möglich ist, Nachhaltigkeit und Qualitätsanspruch mit zweistelligem profitablen Wachstum und hoher Kapitaleffizienz zu vereinen."