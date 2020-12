Recover, der Marktführer für nachhaltige recycelte Baumwolle, kündigt neue Mittel an, um den Betrieb zu skalieren und den Kreislauf der Mode zu schließen

(Graphic: Business Wire)

Die negativen Umweltauswirkungen der Modebranche sind erschütternd und die Branche bleibt hinter ihren Klimaschutzverpflichtungen und Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zurück. Baumwolle ist eine der schädlichsten Pflanzen auf der Erde und benötigt viel Wasser, Pestizide und Land. Zum Beispiel benötigt ein T-Shirt 2.700 Liter Wasser, was dem entspricht, was eine durchschnittliche Person in drei Jahren trinkt(1).

Recovery recycelt industrielle Baumwollabfälle sowie Baumwollabfälle vor und nach dem Gebrauch, ersetzt den Anbau von Baumwolle, beschränkt die Verwendung von Farbstoffen durch das ColorBlend-System und reduziert den Abfall von Textildeponien. Durch seine proprietäre Technologie, die eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft verwendet, bietet Recover kostengünstige Fasern mit maximaler Leistung für Rotor- und Ringspinnanwendungen. Gemäß dem Higg Material Sustainability Index weist die recycelte Baumwollfaser von Recover den weltweit niedrigsten Umweltverträglichkeitswert auf.

Aufgrund der Investition wird Recover seine Produktion bis 2025 auf 200.000 Tonnen recycelte Baumwollfasern pro Jahr steigern. Dadurch werden jedes Jahr fast drei Billionen Liter Wasser eingespart, was dem Trinkwasser entspricht, das jährlich von 3 Milliarden Menschen verbraucht wird, und 500.000 Morgen Land können für andere Zwecke vom Baumwollanbau abgezogen werden.

Peter Comisar, Gründer und CEO von STORY3 Capital und ehemaliger Partner bei Goldman Sachs & Co., sagte: „Recover ist einzigartig positioniert, um weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit beim Baumwollrecycling zu sein, indem es als Triebkraft für Veränderungen in der Branche fungiert und schnell zum Goldstandard wird, wenn es darum geht, den Kreislauf der Mode zu schließen.“ Ben Malka, Operating Partner bei STORY3 Capital und Executive Chairman von Recover, erklärte: „Wir haben sofort das Potenzial erkannt, die aufgestaute Nachfrage nach recycelter Baumwolle zu beeinflussen, indem wir die Produktion skalieren und mit der Industrie zusammenarbeiten, um Innovationen zu entwickeln und auf Recover Fibers umzusteigen.“