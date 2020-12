Conte für großen EU-Impftag in Anti-Corona-Kampf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat den EU-Gipfel in Brüssel als "historisches" Treffen gelobt. Mit Blick auf die Einigung über den Haushalt der Europäischen Union in den nächsten Jahren und die Freigabe von milliardenschweren Corona-Hilfen sagte Conte am Freitag in Brüssel: "Wir haben diese Resultate erreicht, ohne auf eines unserer Prinzipien zu verzichten." Zugleich hob er hervor, dass sich die EU im Kampf gegen die Corona-Pandemie geeint zeigen müsse.

Diese gelte für die Vorsichtsmaßnahmen zum Weihnachtsfest, "um eine dritte Welle zu vermeiden", aber auch für die anstehenden Impfkampagnen. Conte sprach sich für einen EU-weiten "Tag der Impfung" aus, mit dem die Programme Anfang 2021 starten sollten. An diesem Datum könnten alle Mitglieder symbolisch oder operativ ein Signal geben, dass Europa geeint und gleichzeitig mit dem Impf-Programm starte./pky/DP/eas