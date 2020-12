BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sieht den EU-Kompromiss zu einem höheren Klimaziel als Beleg dafür, dass die Demonstrationen von Fridays for Future notwendig bleiben - und etwas bringen. "Für uns auf der Straße zeigt sich heute einmal mehr: Es kommt auf uns an, auf die Menschen", sagte Neubauer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das nun beschlossene Ziel sei "lange für utopisch gehalten" worden.

Der EU-Gipfel hat beschlossen, dass der Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 sinken soll. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. Deutschland hänge nun der EU hinterher, sagte Neubauer. Ein Kohleausstieg bis 2030 sei "die logische Konsequenz". Bislang soll das letzte deutsche Kohlekraftwerk spätestens 2038 vom Netz gehen./td/DP/jha