Seit den Märztiefs bei 77,62 Euro hat sich die Beiersdorf-Aktie wieder sichtlich erholt und stieg infolgedessen an die frühere Unterstützung von grob 102,00 Euro bis Anfang Juli an. Diesen Widerstand konnte der Wert aber nicht überwinden, stattdessen schwankt Beiersdorf seit Sommer in einer sehr breiten Handelsspanne sukzessive abwärts. Dabei hat sich Unterstützung um 88,00 Euro herauskristallisiert. Aktuell bemüht sich der Wert aber an seiner unteren Trendbegrenzung um einen Boden, der traditionell für Swing-Trader gute Möglichkeiten bietet.

Boden noch nicht fertig

Im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung sowie der Kursmarke von grob 91,00 Euro läuft bei Beiersdorf seit Tagen ein Stabilisierungsversuch ab. Schaffen es bullische Marktteilnehmer sich durchzusetzen und die Aktie mindestens über ein Niveau von 92,30 Euro hochzudrücken, dürfte sich die favorisierte Erholungsbewegung mit einem Kursanstieg zunächst an das Niveau von 93,64 Euro durchsetzen und entsprechende Handelsansätze auf der Oberseite erlauben einzugehen. Darüber findet das Papier um 94,60 Euro ein weiteres Ziel vor. Sollte jedoch der Trendkanal auf der Unterseite mit einem Abschlag unter 90,25 Euro verlassen werden, müssten Abschläge zurück auf die zentrale Unterstützung der letzten Monate um 88,00 Euro zwingend einkalkuliert werden.