Logistikoptimierung durch Industrie 4.0-Lösungen

Stuttgart (ots) - Die Bedeutung der Intralogistik für kurze Durchlaufzeiten,

niedrige Bestände sowie eine flexible und vor allem effiziente, kostengünstige

Produktion wird vielfach immer noch unterschätzt! Ein essenzieller Baustein für

eine schlanke Produktion ist eine verschwendungsminimierte und reaktionsschnelle

Logistik, vom Logistikcenter mit der Kommissionierung über den

innerbetrieblichen Transport bis zur Materialbereitstellung in Fertigung und

Montage.



Die zentrale Frage ist, wie Unternehmen zum individuell passenden Setup aus

optimierten Prozessen und adäquaten technischen Bausteinen aus dem Industrie

4.0-Portfolio kommen.





Die ebp-consulting GmbH ist hierfür der ideale Beratungspartner mitumfangreicher Erfahrung aus zahlreichen Projekten. Sie designt IhreIntralogistik mit eigenen Planungsmethoden und leistungsfähigem Toolbaukasten imRahmen erprobter Vorgehensweisen. Außerdem prüft sie die Machbarkeit für einenadäquaten und wirtschaftlichen Einsatz von Technik für die Kommissionierung, denTransport, die Materialbereitstellung und die Logistiksteuerung.Bereits in unterschiedlichen Branchen hat die ebp-consulting Unternehmen dabeiunterstützt, den richtigen Automatisierungsgrad und die dazugehörige Technik auseiner neutralen Position heraus auszuwählen. Auch bei der Ausschreibung derTechnik und der Verhandlung mit den Herstellern unterstützt die ebp-consultingihre Kunden. So wird der Bogen gespannt zwischen den optimalen Logistikprozessenmit der passenden Automatisierung und den geeigneten Technikherstellern. Nebender Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit steht vor allem auch ein innovativesund zukunftsfähiges Logistikkonzept im Fokus der Planung.Die 2001 aus der Fraunhofer-Gesellschaft entstandene ebp-consulting GmbH mitSitz in Stuttgart ist spezialisiert auf die Gestaltung und Optimierung vonLogistikprozessen sowie auf Optimierungsthemen im Supply Chain Management.Möchten auch Sie Optimierungsmaßnahmen in Ihrer Logistik oder entlang IhrerSupply Chain durchführen, nehmen Sie jetzt Kontakt auf.Pressekontakt:Irene Kocher+49 711 391703 33mailto:irene.kocher@ebp-consulting.comhttp://www.ebp-consulting.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113483/4788736OTS: ebp-consulting GmbH