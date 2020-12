INDEPENDENT RESEARCH belässt GERRESHEIMER AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. In Reaktion auf den Kapitalmarkttag des Spezialverpackungsherstellers habe er seine Schätzung angepasst, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau seien positive Impulse wie die Produktion von Injektionsfläschen für Corona-Impfungen schon eingepreist./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 09:10 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 09:40 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.