DENVER (dpa-AFX) - Für die Aktie des umstrittenen Datenanalyseunternehmens Palantir ging es nach dem Börsengang im September steil nach oben. Auch der Unternehmenschef Alex Karp will in die gleiche Richtung: nämlich hoch hinaus. Denn die Liste der Palantir-Kunden wächst stetig. So richtig überzeugen kann die Firma Analysten aber bislang nicht. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht:

DAS IST LOS BEI PALANTIR: