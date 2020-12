STUTTGART (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht in der Antriebskombination aus Wasserstoff und Brennstoffzellen eine große Zukunft für Kurz- und Mittelstreckenflieger im Luftverkehr. In einer Grußbotschaft zu einer Präsentation eines Flugzeugs mit einem solchen alternativen Antrieb am Stuttgarter Flughafen sagte der CSU-Politiker: "Was hier entsteht, kann die Mobilität verändern." Das gelte vor allem für kleinere Strecken. Das viersitzige Passagierflugzeug wurde bereits vor einigen Jahren in Deutschland entwickelt und wurde am Freitag in einer ausgereifteren Version präsentiert.

Es bestehe die Möglichkeit, dass solche Wasserstoffflieger als Zubringer-Air-Taxis schon bald Passagiere direkt aus Stadtzentren zum nächstgrößeren Flughafen bringen könnten, so Scheuer - "und zwar sauber und schnell".