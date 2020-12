Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Sondermodell SKODA OCTAVIA RS PLUS bietet Preisvorteil von bis zu 3.190 EuroStart frei für einen besonders umfangreich ausgestatteten Kompaktsportler: DasSondermodell SKODA OCTAVIA RS PLUS vereint zahlreiche Assistenzsysteme, beliebteKomfortmerkmale und technische Features mit einem Preisvorteil von bis zu 3.190Euro bei 16 Prozent MwSt. gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten OCTAVIARS. Im dynamischen Topmodell der vierten OCTAVIA-Generation verbaut derHersteller ausschließlich die stärksten Motoren der Baureihe.Beim OCTAVIA RS PLUS können Kunden sich zwischen einem 180 kW (245 PS)* starken2,0 Liter-Vierzylinder-TSI und einem 2,0 TDI entscheiden, der 147 kW (200 PS)*leistet. Sowohl das Dieselaggregat der neuen EVO-Generation als auch dereffiziente Benziner stehen mit automatischem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG)zur Wahl. Beim Selbstzünder kombiniert SKODA das 7-Gang-DSG wahlweise mitAllradantrieb. Den 2,0 TSI erhalten Käufer auch mit manuellem6-Gang-Schaltgetriebe. Ab Werk besitzt das Sondermodell ein um 15 Millimetertiefergelegtes Sportfahrwerk und Progressivlenkung - beide unterstreichen dasdynamische Fahrerlebnis und agile Handling des OCTAVIA RS PLUS.Zusätzlich zu seinen sportlichen Fahreigenschaften punktet der OCTAVIA RS PLUSmit vielen beliebten Ausstattungsmerkmalen. Diese umfassen beispielsweiseanthrazitfarbene 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Altair glanzgedreht,Rückfahrkamera und die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic. Das Interieur kleidetder Hersteller mit einer Microfaser Alcantara-Leder-Ausstattung aus, dieAmbientebeleuchtung setzt schicke Lichtakzente. Die vorderen Ergo-Sitze kann derFahrer nach Belieben elektrisch anpassen, sowohl die Vorder- als auch äußerenRücksitze verfügen über Sitzheizung. Das ebenfalls beheizbare Lenkrad mitMultifunktionstasten zeichnet sich durch sein sportliches Design aus, beiVarianten mit DSG kommen zusätzlich Schaltwippen hinzu.Darüber hinaus punktet das Sondermodell mit technischen Raffinessen. Dasserienmäßige Navigationssystem Columbus besitzt ein 10 Zoll großes Display undumfasst eine Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung sowie drei JahreInfotainment Online kostenfrei. Per SmartLink können Fahrer ihr Smartphone auchkabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hat der OCTAVIA RS PLUS das