BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Bundesländer stemmen sich mit verschärften Einschränkungen gegen die dramatisch fortschreitende Corona-Ausbreitung in Deutschland. Bereits vor einem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) voraussichtlich am Wochenende kündigten Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein weitere Beschränkungen für die Bürger an. Am Wochenende wird eine Entscheidung für einen bundesweiten Lockdown erwartet. Bereits um Weihnachten geplante Lockerungen stehen auf dem Prüfstand. "Die Lage ist bitterernst", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag in Berlin.

Die von den Gesundheitsämtern übermittelten Neuinfektionen schnellten binnen eines Tages um über 6000 auf die Zahl von 29 875 innerhalb von 24 Stunden hoch. 598 Todesfälle wurden übermittelt. Bei Infektions- und Todesfällen wurde damit jeweils ein neuer Höchstwert innerhalb kürzester Zeit gemeldet.