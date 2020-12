New York / Toronto 11.12.2020 - Der kanadische Cannabisproduzent Canopy Growth hat in dieser Woche die Schließung von fünf Betriebsstätten angekündigt und will 200 Mio. CAD im Jahr einsparen. Weedmaps plant Milliardenbörsengang in New York.



Canopy Growth hat in den vergangenen Monaten bereits einige Maßnahmen ergriffen, um die Prozesse zu optimieren, Kosten einzusparen und zu einer insgesamt höheren Effizienz zu kommen. Seit März ist es die dritte Runde von Entlassungen, die das Unternehmen ankündigte.





Nun wurde in dieser Woche bekannt, dass fünf Betriebsstätten in fünf Standorten des Unternehmens in Kanada geschlossen werden sollen. Dabei sollen 220 Stellen wegfallen, aber auch jährlich 200 Mio. CAD eingespart werden. Die Schließungen sollen im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres bilanziell wirksam werden. Es wird mit Effekten von 350 Mio. bis 400 Mio. CAD gerechnet.Der CEO David Klein sagte, dass die verbleibenden Anlagen die Qualität und Quantität liefern werden, die gegenwärtig und künftig erforderlich werden. Canopy Growths Produktion und Bestände von Cannabis hat in den vergangenen Quartalen über der Nachfrage gelegen, weshalb sich das Unternehmen zu diesen Schritten veranlasst sieht.Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass der Chef der neugeschaffenen Getränkesparte bei Canopy Growth das Unternehmen verlassen wird. Andrew Rapsey war erst im Januar ins Unternehmen gekommen und hat die Stelle erst seit August inne. Rapsey teilte mit, dass er wieder zu Google Canada zurückgehen werde.Der Markt für Cannabisgetränke in Kanada hat sich bisher nicht so entwickelt wie erhofft. Der Spirituosenhersteller Constellation Brands hat rund 4 Mrd. USD in Canopy investiert, in der Hoffnung auf die Entwicklung dieses neuen Marktes.Weedmaps vor großem BörsengangDie Nachfrage nach Cannabis ist hoch und vor allem in den USA werden enorme wirtschaftliche Möglichkeiten gesehen. Der Betreiber der Bewertungsplattform Weedmaps, die WM Holdings Company, hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass man per Fusion mit Silver Spike Acquisition Corp. an die Börse gehen wolle.Der geplante Deal würde Weedmaps mit rund 1,5 Mrd. USD bewerten. Dies ist insbesondere deshalb überraschend, da Unternehmen aus der Cannabisbranche üblicherweise die US-Börse meiden. Weedmaps bleibt bei seinem Geschäft jedoch ausreichend weit von üblichen Cannabisgeschäften entfernt.Nach den Wahlen in den USA zeichnet sich eine neue Ära des globalen Umgangs mit Cannabis ab. Sollte es in den USA tatsächlich zu einem Regierungswechsel kommen, dürfte es mit der Legalisierung schneller gehen als bislang erwartet. In der Folge würde sich auch weltweit die Rhetorik gegenüber Cannabis ändern.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis hat am 12. Oktober mitgeteilt, dass eine überzeichente Privatplatzierung abgeschlossen wurde. Statt der erwarteten 500.000 CAD wurden mehr als 771.000 CAD eingesammelt. Die eingeworbenen Mittel werde für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/312bV70AMP German Cannabis Group hat am 22. Oktober bekanntgegeben, dass das Produktangebot ab November um Cannabisöl-Medikamente der australischen Little Green Pharma ausgeweitet werden soll, sobald die Produkte eine Registrierung nach deutschem Betäubungsmittelgesetz erhalten haben. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/35Cbx07AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. 