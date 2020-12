ROM (dpa-AFX) - Nachdem die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat sich dieses Ergebnis ihrem Ministerium zufolge als falsch erwiesen. Die Ministerin sei nie Sars-CoV-2-positiv gewesen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Der routinemäßig durchgeführte Test sei falsch gewesen. Am Mittwoch und Donnerstag seien erneut Molekulartests gemacht worden, die beide negativ ausgefallen seien. Die Ministerin nehme ab Samstag wieder ihre Arbeit auf.

Nach dem positiven Befund hatten sich Lamorgese und zwei Kabinettsmitglieder in Corona-Isolation zurückgezogen, wie offiziell mitgeteilt worden war. Von dem Resultat hatte die Politikerin bei einem Regierungstreffen erfahren./pky/DP/nas