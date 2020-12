Frankfurt/Main (ots) - 1. Die Gastronomie befindet sich seit sechs Wochen im

Lockdown. Noch immer sind die versprochenen Novemberhilfen ungeklärt, geschweige

denn ausgezahlt. Auch die Novemberhilfe Extra für große und für verbundene

Unternehmen, lässt auf sich warten.



2. Eine Umfrage des DEHOGA zeigt, dass 80 % der Gastronomen unter akuten

Existenzängsten leiden. Die bisher geleisteten Abschläge sind ungenügend, die

Liquidität geht den Unternehmen aus.





3. Die Abschläge berücksichtigen die anfallenden Fixkosten in keiner Weise.Insbesondere größere Betriebe mit vielen Mitarbeitern stehen unverschuldet vordem Aus.4. Die angekündigte Gesetzesinitiative zur Änderung des Mietrechts wirdausdrücklich begrüßt. Die Geschäftsgrundlage der Gastronomie ist nachhaltiggestört.Die Fakten im Überblick:Die Novemberhilfen...... sind auch im Dezember nicht geregelt: Die Politik hat es versäumt, die imOktober vollmundig angekündigten Novemberhilfen zu regeln. Weiterhin istunsicher, wie genau die Bedingungen und der Umfang der Hilfen aussehen werden.Viele gefasste Regelungen erscheinen willkürlich und stehen keineswegs mit dennachhaltig entstandenen Schäden im Verhältnis.... haben zu geringe Abschläge: Die von der Politik veranschlagten Abschlägesind viel zu niedrig angesetzt. Die nicht berücksichtigte Betriebsgröße bringtinsbesondere größere Arbeitgeber in Existenznot.... sind wirkungslos: Der pauschale Ausgleich des Umsatzes sollte denbetroffenen Unternehmern Sicherheit verschaffen. Das Gegenteil ist eingetreten:80 % der Gastronomen fürchten akut um ihre Existenz. Der Lockdown light versetztunserer Branche den finalen Schlag.... sind unterdimensioniert: Die Gastronomie besteht neben dem Wirtshaus um dieEcke, auch aus großen Unternehmensverbünden mit weit über hundert Filialen. Dieaktuell vorgesehene Ausgleichsgrenze von 1 Mio. Euro ersetzt diesen Unternehmenlediglich einen einstelligen Prozentsatz anstatt 75 % des ausgefallenenUmsatzes.Auch in Aussicht stehende Kompensationen bis zu 3 Mio. ändern hierwenig.Die Politik bricht ihr Versprechen, die Gastronomen für den aktuellen Lockdownzu entschädigen. Der öffentliche Eindruck, die Gastronomie werde für dieSchließung großzügig entschädigt, trügt! Die Politik hat Ende Oktober bewusstden Umsatz als Bezugsgröße für den Ausgleich gewählt, um eine schnelle undunbürokratische Hilfe zu gewährleisten. Nun hofft der bayerische Finanzminister,dass die benötigte Software "nicht erst irgendwann, sondern hoffentlich noch im