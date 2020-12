LONDON/BRÜSSEL - Kurz vor Ablauf der wohl letzten Frist für einen Brexit-Handelsvertrag an diesem Sonntag rechnen die EU und Großbritannien kaum noch mit einem Durchbruch. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält es inzwischen für wahrscheinlicher, dass mit dem ehemaligen Mitgliedsland kein Handelspakt vereinbart werden kann als dass es eine Einigung gibt. Noch pessimistischer sind die Töne von der britischen Insel. Premierminister Boris Johnson warnte am Freitag davor, dass ein Scheitern "sehr, sehr wahrscheinlich" sei.

MICHIGAN - Das Konsumklima in der USA hat sich im Dezember überraschend aufgehellt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen legte gegenüber dem Vormonat um 4,5 Punkte auf 81,4 Punkte zu, wie die Universität am Freitag laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 76,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP 3: Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer-Impfstoff in USA vor Zulassung

WASHINGTON - Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen US-Partner Pfizer steht in den USA kurz vor einer Notfallzulassung. "Gerade eben hat die FDA Pfizer darüber informiert, dass sie auf eine Zulassung hinarbeiten wollen", sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Freitag dem US-Sender ABC. Die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigte diese Angaben per Mitteilung. Auch die Gesundheitsbehörde CDC sei informiert worden, damit die Auslieferung des Impfstoffs dann rasch losgehen könne.

USA: Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Erzeugerpreise im November etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Damit legten die Erzeugerpreise den dritten Monat in Folge zu, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge gefallen waren.

Macron: Neue Türkei-Sanktionen treten in den nächsten Wochen in Kraft

BRÜSSEL - Die beim EU-Gipfel vereinbarten Sanktionen gegen die Türkei werden nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den nächsten Wochen in Kraft treten. Es gehe darum, Druck aufzubauen, sagte Macron am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Brüssel. Beim nächsten regulären Gipfel im März solle die Diskussion fortgesetzt werden. Ergebnis könnten dann Sanktionen gegen ganze Wirtschaftszweige sein.