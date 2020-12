Foto: finanzbusiness Berlin Hyp vergibt Kredit von 154 Mio. Euro an Immobilienfonds "Haus Invest" Nachrichtenquelle: Finanz Business 41 | 0 | 0 11.12.2020, 17:42 | Mit Hilfe des Kredits erwirbt Haus Invest ein Wohnportfolio aus zwölf Projekten in A-Lage. Der Fonds ist einer der ältesten und größten Immobilienfonds in Deutschland.

