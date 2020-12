Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Heidelberger Druck Verkauf des belgischen Druckchemikalien-Standorts Heidelberger Druck trennt sich von Aktivitäten in Belgien: Das Unternehmen verkauft seinen in dem Land beheimateten Produktionsstandort für Druckchemikalien an die DC Druck Chemie GmbH, die zur Langley Holdings gehört. Auch die 40 Mitarbeiter …